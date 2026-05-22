A Roma la masterclass più chic della stagione | cinque portate tra mare e Champagne
A Roma si svolge una masterclass dedicata agli appassionati di cucina e degustazioni di alta qualità. L’evento prevede una sequenza di cinque portate che combinano sapori di mare e Champagne, offrendo un’esperienza gastronomica esclusiva. La serata si tiene in una location selezionata della città e coinvolge chef e sommelier che guidano i partecipanti attraverso le fasi di preparazione e abbinamento dei piatti alle bollicine. La partecipazione è limitata e richiede la prenotazione anticipata.
A Roma arriva una serata pensata per chi ama le esperienze gastronomiche fuori dall’ordinario. Giovedì 28 maggio 2026 alle ore 20, Layla Boutique & Counter inaugura Masterclass d’Autore, un percorso esclusivo tra gambero rosso di Mazara del Vallo, caviale e grandi vini internazionali, realizzato in collaborazione con la prestigiosa Famiglia Cotarella. Nel cuore del quartiere Prati, Layla — il primo counter romano interamente dedicato al gambero rosso, agli scampi e ai caviali pregiati — accoglierà gli ospiti per una cena degustazione in cinque portate, studiata per esaltare ingredienti d’eccellenza attraverso abbinamenti raffinati e ricercati. 🔗 Leggi su Funweek.it
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