A Portoverde scoppia la protesta | Manca uno sportello bancomat
A Portoverde si sono verificati momenti di tensione tra residenti e operatori a causa dell’assenza di uno sportello bancomat nella zona. Nonostante le richieste ufficiali fatte a diverse banche, nessun istituto ha ancora installato un distributore automatico nel quartiere. La carenza di questo servizio di prelievo ha provocato disagi, portando alcuni cittadini a protestare pubblicamente per ottenere una soluzione. La mancanza di un bancomat resta una problematica irrisolta per la comunità locale.
A Portoverde si accende la protesta dei residenti e, soprattutto degli operatori, per la mancanza di un bancomat, richiesto ufficialmente a più banche, ma finora senza alcun risultato. Commercianti e pubblici esercenti, che hanno trovato sponda nell’amministrazione comunale di Misano Adriatico, indignati accusano: "Senza questo servizio i nostri affari vanno in fumo, perdiamo vendite e clienti, per prelevare soldi a uno sportello automatico occorre arrivare a Cattolica o a Misano, un grande disagio anche per quei turisti che d’estate affollano la nostra località e che non usano l’auto". Fa sentire la sua voce a nome di tutti gli operatori e degli abitanti del posto la presidente del comitato di quartiere Portoverde Aps, Paola Piazza (nella foto): "Sono sollecitata da tutti di continuo – premette –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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