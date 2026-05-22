A Palermo gli studenti celebrano la legalità con il sottosegretario Frassinetti con le mattonelle della memoria

A Palermo, gli studenti parteciperanno a un'iniziativa dedicata alla legalità, intitolata “le mattonelle della memoria”. L’evento si svolgerà nel corso della mattina di sabato 23 maggio, coinvolgendo un’intera comunità che si riunirà in piazza per ricordare i giudici Falcone e Borsellino, oltre alle altre vittime della mafia. La giornata mira a mantenere vivo il ricordo di queste figure e dei loro sacrifici attraverso attività e momenti di testimonianza.

Sarà un’intera comunità a scendere in piazza domani mattina, sabato 23 maggio, per celebrare la Giornata della legalità, nel ricordo dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e di tutte le vittime della mafia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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