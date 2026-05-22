A Palazo Strozzi Jean-Marie Appriou con ‘Canto Infinito’

(Adnkronos) – Fondazione Palazzo Strozzi porta a Firenze "Canto Infinito", mostra personale di Jean-Marie Appriou allestita nel Project Space di Palazzo Strozzi e curata da Arturo Galansino. Da oggi, 22 maggio, al 23 agosto 2026, l’esposizione riunisce nuove opere dell’artista francese, tra i protagonisti più originali della scultura contemporanea, in un percorso immersivo ispirato ai temi della metamorfosi, del mito e della trasformazione continua della materia. Il lavoro di Jean-Marie Appriou è caratterizzato da un approccio sperimentale nell’utilizzo di materiali, come alluminio, bronzo, vetro, argilla e cera. Attraverso una pratica fortemente tattile, l’artista modella figure che si inseriscono in un territorio ambiguo tra l’umano, l’animale e il vegetale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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2026-05-21 FIRENZE - A PALAZZO STROZZI IL CANTO INFINITO DI JEAN-MARIE APPRIOU

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