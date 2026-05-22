A ognuna il suo stile | per il ritratto di famiglia Maxima d' Olanda e le sue figlie dicono addio ai look coordinati

La famiglia reale dei Paesi Bassi ha scelto di lasciare da parte i look coordinati per il ritratto di famiglia di quest'anno. Invece di indossare abiti abbinati, i membri si sono concentrati su sguardi e sorrisi che trasmettono il loro affiatamento. La regina e le sue figlie sono apparse più spontanee e naturali rispetto alle tradizionali pose formali. La scelta di evitare coordinamenti nel vestire ha attirato l'attenzione, sottolineando un modo diverso di rappresentare la famiglia reale.

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A differenza dell'anno scorso, non abbiamo la possibilità di vedere outfit squisitamente estivi. Il tradizionale photocall è stato organizzato circa un mese e mezzo prima, 21 maggio contro il 30 giugno, con una ricaduta sui vestiti scelti per l'occasione, visibile nel giacchino di Amalia d'Orange oppure negli stivali scamosciati della principessa Alexia. Andando più nel dettaglio, notiamo il total red di Maxima d'Olanda che sceglie un colore d'impatto, uno dei suoi preferiti, tra l'altro. La sovrana, anche per non mettere in ombra le figlie, rinuncia al solito massimalismo a favore di un paio di pantaloni larghi e di una camicia firmati Natan. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - A ognuna il suo stile: per il ritratto di famiglia Maxima d'Olanda e le sue figlie dicono addio ai look coordinati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Marion du Faouët, Chef de voleurs | Le destin d'une femme de légende Sullo stesso argomento Maxima d’Olanda, paura a corte: sventato attentato contro le figlie Amalia e AlexiaAllarme nei Paesi Bassi per una possibile minaccia nei confronti delle Principesse Amalia e Alexia, figlie della Regina Maxima e del Re... Maxima d'Olanda per affrontare la sfida di stile con Melania Trump usa l'arma della diplomaziaMaxima d'Olanda e re Willem-Alexander sono negli Stati Uniti per una missione di lavoro.