A love supreme - Impro festival

A Love Supreme Impro Festival torna a Padova per quattro giorni dedicati alla musica d’improvvisazione. La rassegna si concentra sulla sperimentazione sonora, con attenzione all’ascolto radicale e alla creazione in tempo reale. Durante l’evento, artisti si esibiscono in performance che esplorano le forme più contemporanee e trasversali dell’improvvisazione musicale. Il festival offre uno spazio di confronto tra musicisti e pubblico, proponendo un calendario ricco di esibizioni e momenti di sperimentazione sonora.

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