A love supreme - Impro festival
A Love Supreme Impro Festival torna a Padova per quattro giorni dedicati alla musica d’improvvisazione. La rassegna si concentra sulla sperimentazione sonora, con attenzione all’ascolto radicale e alla creazione in tempo reale. Durante l’evento, artisti si esibiscono in performance che esplorano le forme più contemporanee e trasversali dell’improvvisazione musicale. Il festival offre uno spazio di confronto tra musicisti e pubblico, proponendo un calendario ricco di esibizioni e momenti di sperimentazione sonora.
Quattro giorni dedicati alla ricerca sonora, all’ascolto radicale e alla creazione in tempo reale: torna a Padova A Love Supreme Impro Festival, rassegna dedicata alla musica d’improvvisazione nelle sue forme più contemporanee e trasversali. Dal 25 al 28 maggio, negli spazi della Casa della Rampa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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