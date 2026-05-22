A La Ménagère Maurizio dredieri presenta Scent Identity Design

Martedì 26 maggio alle 18.30 si terrà un evento presso il locale La Ménagère in Via de' Ginori 8r a Firenze, dove Maurizio Predieri presenterà “Scent Identity Design”, un libro pubblicato da Maschietto Editore. La presentazione si concentrerà sul tema legato alla trasformazione delle percezioni olfattive in elementi concreti e visibili. L'iniziativa coinvolge un pubblico interessato ai sensi, al design e alla comunicazione sensoriale, offrendo l'opportunità di approfondire il rapporto tra fragranze e identità.

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