A La Ménagère Maurizio dredieri presenta Scent Identity Design
Martedì 26 maggio alle 18.30 si terrà un evento presso il locale La Ménagère in Via de' Ginori 8r a Firenze, dove Maurizio Predieri presenterà “Scent Identity Design”, un libro pubblicato da Maschietto Editore. La presentazione si concentrerà sul tema legato alla trasformazione delle percezioni olfattive in elementi concreti e visibili. L'iniziativa coinvolge un pubblico interessato ai sensi, al design e alla comunicazione sensoriale, offrendo l'opportunità di approfondire il rapporto tra fragranze e identità.
Martedì 26 maggio, alle ore 18.30 presso La Ménagère in Via de' Ginori 8r a Firenze, Maurizio Predieri presenta “Scent Identity Design”, Dall'invisibile al tangibile di Maschietto Editore. L’autore dialoga con Ginevra Barbetti, giornalista, ingresso libero fino ad esaurimento posti.L’olfatto non. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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