A Chiesanuova la popolazione chiede controlli serrati per evitare incidenti

A Chiesanuova i residenti hanno espresso preoccupazione riguardo ai disagi causati dai lavori per il tram, che sono in corso da tempo nella zona. Dopo aver tentato di segnalare più volte i problemi all’amministrazione comunale senza ottenere risposte, alcuni cittadini si sono rivolti a un rappresentante politico locale. La richiesta principale riguarda un aumento dei controlli per prevenire potenziali incidenti legati ai cantieri e alle attività in corso nella zona.

I cantieri del tram stanno da tempo creando inevitabili disagi in città. Fra le zone più colpite c’è Chiesanuova, dove alcuni residenti, dopo diverse infruttuose segnalazioni al Comune, si sono rivolti a Lorenzo Innocenti, vicesegretario di Forza Italia a Padova. Lorenzo Innocenti ha dichiarato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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