A Capolona sbarca la nave dei sapientoni | 42 squadre porchetta e un posto per la finale nazionale

A Capolona si svolge un evento che coinvolge 42 squadre provenienti da diverse zone del paese, con una giornata dedicata a quiz e gare di cultura generale. La manifestazione include anche momenti di ristoro con porchetta e si conclude con un'anticipazione della finale nazionale. Da un decennio, il Cervellone organizza questa competizione, portando in varie città italiani gruppi di giovani e adulti pronti a sfidarsi sulla conoscenza. La giornata si presenta come un appuntamento consolidato nel calendario locale.

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Da dieci anni il Cervellone mette alla prova la materia grigia di migliaia di aspiranti sapientoni nei locali di tutta Italia. Nato nel 2015, è l’unico Campionato Nazionale del quiz da pub che trasforma una cena tra amici in una sfida all’ultima risposta, con un montepremi finale da 20mila euro. A Capolona arrivano 42 squadre tra Arezzo e Perugia: in palio non c’è solo la gloria, ma anche un biglietto per la finale nazionale a bordo di una nave. Per una volta, sapere le cose potrebbe perfino convenire. Altro che crociera ai Caraibi. Per centinaia di aretini e umbri la vera traversata passa da una domanda di storia, una di musica e magari da quel quesito impossibile che ti perseguita per tutta la notte. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - A Capolona sbarca la nave dei sapientoni: 42 squadre, porchetta e un posto per la finale nazionale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Calabria protagonista all’Agrichef Festival 2026: secondo posto alla finale nazionale a RomaLa delegazione regionale sul podio con "Maccarruni non ti scordar di noi" si afferma ambasciatrice della cucina rurale tra tradizione, formazione e... A Giammoro sbarca la prima nave portacontainer,In mattinata si è svolta con pieno successo e in totale sicurezza la manovra di ormeggio della nave portacontainer “X-Press Sagarmala”, presso il...