A Cannes quest'anno la bellezza si presenta come un elemento versatile, capace di cambiare e adattarsi, piuttosto che un valore fisso. Tra le protagoniste dell’evento c’è una donna di 63 anni, nota per aver cambiato più volte immagine nel corso della manifestazione. Le star di Hollywood che partecipano al festival attirano l’attenzione per i loro look e trasformazioni, creando un’atmosfera ricca di fascino e curiosità durante le giornate dell’evento.

C ’è un fascino innegabile, quasi ipnotico, nelle leggende di Hollywood che in questi giorni animano il festival di Cannes 2026. Nomi che frequentano il festival da decenni e che confermano come la vera regalità sul red carpet, ben oltre gli effetti speciali del make-up, sia soprattutto una questione di esperienza. L’ultimo capitolo di questa saga, ça va sans dire, vede protagonista ancora una volta Demi Moore. Demi Moore diventa una scultura, questa volta in rosso (e un pò stropicciata) X Demi Moore e i capelli corti a Cannes 2026: il finto bob. La folla delle splendide over 50 (e oltre) sta letteralmente dominando la scena di Cannes 79, portando sul tappeto rosso un’eleganza infusa di carisma, gravitas e quel pizzico di dramma teatrale che la Gen Z può solo tentare di copiare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A Cannes la bellezza non è più un dogma immutabile, ma un accessorio intercambiabile d'alta scuola. Lo sa bene la giurata 63enne, regina indiscussa di trasformismo in questa edizione

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