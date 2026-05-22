Rosa Elettrica è la nuova serie thriller, in 6 episodi e il piede sempre sull'acceleratore, liberamente ispirata all'omonimo romanzo bestseller di Giampaolo Simi (Sellerio 2007). Prodotta da Sky Studios e Cross Productions e diretta da Davide Marengo è sostanzialmente un crime on the road - che gioca su un mix d'avventura e di ironia, che attraversa mezza Italia puntando tutto sul ritmo e la sorpresa. Al centro della vicenda una agente di scorta, Rosa Valera (interpretata da Maria Chiara Giannetta), che si contorce tra crisi e lisi emotive e un'insicurezza cronica. Non bastasse, come primo incarico le tocca sorvegliare e proteggere Cocìss, imberbe boss del clan camorrista Incantalupo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A caccia di "Rosa elettrica"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PINK RIVER DOLPHIN X ELETRIC EEL

Sullo stesso argomento

“Rosa Elettrica”, intervista a Maria Chiara Giannetta e Francesco Di NapoliNel ruolo di una giovane infiltrata alle prese con decisioni più grandi di lei, Maria Chiara Giannetta guida il cast di Rosa Elettrica, un thriller...

Rosa Elettrica, ritorno all'essenzialeIl viaggio e la fuga sono temi cinematografici e letterari che abbracciano il bisogno più intimo dell’essere umano.

A caccia di Rosa elettricaAl centro della vicenda una agente di scorta, Rosa Valera (interpretata da Maria Chiara Giannetta), che si contorce tra crisi e lisi emotive e un'insicurezza cronica ... msn.com

Occasione per i velocisti sulle strade di Napoli: Jonathan Milan a caccia del riscatto e del primo successo in questa Corsa Rosa Guarda il Giro d'Italia 2026 in diretta su Discovery+ e HBO Max x.com

EuroDipsion 2026! (con bonus photocards!) reddit

Rosa Elettrica alla resa dei conti: Le anticipazioni del gran finale, su Sky e in streaming su NOWUltimo appuntamento con la serie on the road con protagonisti Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli. Il 22 maggio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW gli episodi finali svelano il destino ... comingsoon.it