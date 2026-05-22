48enne ricercato prova a nascondersi in un hotel a Roma arrestato | in fumo il piano toccata e fuga

Un uomo di 48 anni, ricercato per reati legati a droga e questioni finanziarie, è stato arrestato a Roma dopo aver tentato di nascondersi in un hotel. L’arresto è stato possibile grazie alla collaborazione tra le autorità italiane e belghe, che hanno coordinato le operazioni di identificazione e cattura. L’uomo, che aveva pianificato un’eventuale fuga, è stato fermato nel corso di un controllo presso la struttura alberghiera, interrompendo così un tentativo di eludere la giustizia.

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Un arresto internazionale è stato eseguito nelle scorse ore a Roma, dove un cittadino iracheno di 48 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato. L’uomo, ricercato dalle autorità belghe per reati in materia di stupefacenti e economico-finanziari, è stato individuato in una struttura ricettiva della Capitale e condotto in carcere, dove attende l’estradizione. L’individuazione dell’uomo e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata possibile grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine italiane e le autorità del Belgio. L’arresto è avvenuto dopo che un alert partito da via Calatafimi ha segnalato una presenza sospetta alla sala operativa della Questura di Roma. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - 48enne ricercato prova a nascondersi in un hotel a Roma, arrestato: in fumo il piano "toccata e fuga" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ricercato da quasi 3 anni, viene arrestato in Germania: ora un 48enne deve scontare la sua pena per reati di drogaL’uomo faceva parte di un sodalizio criminale composto da altri due connazionali, specializzato nella commissione di reati legati allo spaccio di... Brescia, caccia finita in hotel: arrestato latitante ricercato in Grecia? Cosa sapere La Questura di Brescia ha arrestato un albanese di 36 anni in un hotel. 48enne ricercato prova a nascondersi in un hotel a Roma, arrestato: in fumo il piano toccata e fugaArrestato a Roma un iracheno ricercato per reati di droga e finanziari: fermato in hotel grazie alla cooperazione con le autorità belghe. virgilio.it Roma, latitante si nascondeva in metro tra turisti e pendolari: arrestato un 48enne ricercato dal 2023 per lesioni gravi in PerùSi muoveva tra i flussi della metropolitana romana, cercando di confondersi nella quotidianità della città, ma su di lui gravava un mandato di cattura internazionale, con una latitanza protrattasi dal ... affaritaliani.it