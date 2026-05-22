22 05 – Espulsi da Israele tutti gli attivisti della Flotilla | Noi picchiati – Medici di famiglia in rivolta – Conte saluta il Napoli

Il 22 maggio, tutte le persone coinvolte nella Flotilla sono state allontanate da Israele, mentre alcuni attivisti hanno riferito di aver subito violenze. Tra loro, un deputato del Movimento 5 Stelle e un giornalista hanno confermato di essere stati picchiati durante le operazioni di espulsione. Nel frattempo, i medici di famiglia hanno manifestato insoddisfazione per le condizioni di lavoro e il presidente del consiglio ha incontrato il club di calcio locale per un saluto ufficiale.

Espulsi da Israele tutti gli attivisti della Flotilla. Il deputato del M5S Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Mantovani: “Siamo stati picchiati”. La procura di Roma acquisirà i video degli attivisti legati e inginocchiati. Tajani chiede all’Ue di discutere sanzioni contro Ben-Gvir. Medici di famiglia in rivolta: i motivi della protesta e i rischi di una grande fuga dei dottori verso la pensione. Dopo due stagioni si chiude l’avventura di Conte al Napoli. Contro l’Udinese al Maradona il tecnico salentino saluterà i tifosi, per lui si profila un ritorno sulla panchina della Nazionale. Questo articolo 2205 – Espulsi da Israele tutti... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Israele spara sulla Flotilla: proiettili di gomma sugli attivisti

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