14enne trovato a terra ubriaco di mattina | soccorso e trasferito in ospedale

Un ragazzo di 14 anni è stato trovato a terra alle 11 del mattino in stato di ebrezza e immediatamente soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari che lo hanno trasferito in ospedale. Dai primi accertamenti è risultato un livello di alcol nel sangue molto elevato, vicino a quello che può provocare un coma etilico. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre i genitori del ragazzo sono stati informati dell’accaduto.

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