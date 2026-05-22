14enne trovato a terra ubriaco di mattina | soccorso e trasferito in ospedale

Da arezzonotizie.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 14 anni è stato trovato a terra alle 11 del mattino in stato di ebrezza e immediatamente soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari che lo hanno trasferito in ospedale. Dai primi accertamenti è risultato un livello di alcol nel sangue molto elevato, vicino a quello che può provocare un coma etilico. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre i genitori del ragazzo sono stati informati dell’accaduto.

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Trovato immobile a terra alle 11 del mattino a 14 anni. Soccorso e trasferito in ospedale, al giovane sarebbe stato riscontrato un livello molto alto di etanolo, tanto da sfiorare il coma etilico. Il drammatico episodio risale ai giorni scorsi ed è avvenuto in via XXV aprile, zona Giotto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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