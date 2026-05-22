? LIVE! Fiorentina-Atalanta 1-1 tutti gli aggiornamenti in diretta

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Da bergamonews.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Fiorentina e Atalanta, il risultato finale è di 1-1. I marcatori sono stati Piccoli al 39’ e Comuzzo all’82’. La formazione della Fiorentina è stata schierata con il sistema 4-3-3, con Christensen in porta al posto di Lezzerini e diversi cambi nel corso della partita, tra cui Pongracic in difesa, Ndour a centrocampo e Solomon in attacco. La partita si è giocata senza ulteriori variazioni di formazione significative, e il punteggio si è mantenuto invariato fino al termine.

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Fiorentina-Atalanta 1-1. Marcatori: 39’ Piccoli, 82? Comuzzo Fiorentina (4-3-3): Christensen (87? Lezzerini); Dodò, Comuzzo, Rugani (67? Pongracic), Gosens (76? Balbo); Fabbian, Mandragora, Brescianini (67? Ndour); Harrison, Piccoli, Gudmundsson (81? Solomon). A disp. De Gea, Pongracic, Fortini, Fagioli, Braschi. All. Vanoli Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini (67? Djimsiti), Hien, Ahanor; Bellanova (46’ Zappacosta), De Roon (81? Scamacca), Pasalic, Musah; Samardzic (62? De Ketelaere), Kamaldeen (81? Vavassori); Raspadori. A disp. Carnesecchi, Rossi, Obric, Kolasinac, Zalewski, Bakker, Ederson, Krstovic. All. Palladino Arbitro: Perri Ammoniti: Kamaldeen (47?), Ahanor (60?) per gioco falloso Espulsi: – Recupero tempo: pt 1’, st 3? BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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