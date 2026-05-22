? LIVE! Fiorentina-Atalanta 1-1 tutti gli aggiornamenti in diretta

Nel match tra Fiorentina e Atalanta, il risultato finale è di 1-1. I marcatori sono stati Piccoli al 39’ e Comuzzo all’82’. La formazione della Fiorentina è stata schierata con il sistema 4-3-3, con Christensen in porta al posto di Lezzerini e diversi cambi nel corso della partita, tra cui Pongracic in difesa, Ndour a centrocampo e Solomon in attacco. La partita si è giocata senza ulteriori variazioni di formazione significative, e il punteggio si è mantenuto invariato fino al termine.

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