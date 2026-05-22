? LIVE! Fiorentina-Atalanta 1-0 tutti gli aggiornamenti in diretta

Da bergamonews.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 39 del primo tempo, la Fiorentina è passata in vantaggio sull’Atalanta con un gol di Piccoli. La formazione della Fiorentina schierata con il modulo 4-3-3 comprende Christensen tra i pali, Dodò, Comuzzo, Rugani e Gosens in difesa, con Fabbian, Mandragora e Brescianini a centrocampo, e Harrison, Piccoli e Gudmundsson in attacco. La partita è in corso e aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sui canali dedicati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fiorentina-Atalanta 1-0. Marcatori: 39’ Piccoli Fiorentina (4-3-3): Christensen; Dodò, Comuzzo, Rugani, Gosens; Fabbian, Mandragora, Brescianini; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. A disp. De Gea, Lezzerini, Pongracic, Fortini, Fagioli, Ndour, Solomon, Braschi. All. Vanoli Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova (46’ Zappacosta), De Roon, Pasalic, Musah; Samardzic, Kamaldeen; Raspadori. A disp. Carnesecchi, Rossi, Obric, Djimsiti, Kolasinac, Zalewski, Bakker, Ederson, De Ketelaere, Krstovic, Scamacca, Vavassori. All. Palladino Arbitro: Perri Ammoniti: – Espulsi: – Recupero tempo: pt 1’ Gli aggiornamenti in diretta. 39’ – Gol della Fiorentina! Piccoli porta in vantaggio i viola con un sinistro che Sportiello non trattiene e finisce in porta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Live FIORENTINA-ATALANTA - SERIE A

Video Live FIORENTINA-ATALANTA - SERIE A

Sullo stesso argomento

? LIVE! Fiorentina-Atalanta 0-0, tutti gli aggiornamenti in direttaFiorentina (4-3-3): Christensen; Dodò, Comuzzo, Rugani, Gosens; Fabbian, Mandragora, Brescianini; Harrison, Piccoli, Gudmundsson.

? LIVE! Atalanta-Udinese 0-1, tutti gli aggiornamenti in direttaAtalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Musah (46' De Roon), Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Kamaldeen; Scamacca.

fiorentina atalanta live fiorentina atalanta 1LIVE! Fiorentina-Atalanta 1-0, tutti gli aggiornamenti in direttaFiorentina (4-3-3): Christensen; Dodò, Comuzzo, Rugani, Gosens; Fabbian, Mandragora, Brescianini; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. A disp. De Gea, Lezzerini, Pongracic, Fortini, Fagioli, Ndour, Solomon ... bergamonews.it

Fiorentina – Atalanta LIVE Diretta Tv e Streaming Serie A 38° GiornataLa 38ª giornata di Serie A 2025-2026 si apre venerdì sera allo Stadio Artemio Franchi, dove la Fiorentina ospita l’Atalanta in una partita che non ha più il peso decisivo della classifica, ma resta ... stadiosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web