? LIVE! Fiorentina-Atalanta 1-0 tutti gli aggiornamenti in diretta

Alle ore 39 del primo tempo, la Fiorentina è passata in vantaggio sull’Atalanta con un gol di Piccoli. La formazione della Fiorentina schierata con il modulo 4-3-3 comprende Christensen tra i pali, Dodò, Comuzzo, Rugani e Gosens in difesa, con Fabbian, Mandragora e Brescianini a centrocampo, e Harrison, Piccoli e Gudmundsson in attacco. La partita è in corso e aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sui canali dedicati.

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