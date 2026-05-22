? LIVE! Fiorentina-Atalanta 1-0 tutti gli aggiornamenti in diretta
Alle ore 39 del primo tempo, la Fiorentina è passata in vantaggio sull’Atalanta con un gol di Piccoli. La formazione della Fiorentina schierata con il modulo 4-3-3 comprende Christensen tra i pali, Dodò, Comuzzo, Rugani e Gosens in difesa, con Fabbian, Mandragora e Brescianini a centrocampo, e Harrison, Piccoli e Gudmundsson in attacco. La partita è in corso e aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sui canali dedicati.
Fiorentina-Atalanta 1-0. Marcatori: 39’ Piccoli Fiorentina (4-3-3): Christensen; Dodò, Comuzzo, Rugani, Gosens; Fabbian, Mandragora, Brescianini; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. A disp. De Gea, Lezzerini, Pongracic, Fortini, Fagioli, Ndour, Solomon, Braschi. All. Vanoli Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova (46’ Zappacosta), De Roon, Pasalic, Musah; Samardzic, Kamaldeen; Raspadori. A disp. Carnesecchi, Rossi, Obric, Djimsiti, Kolasinac, Zalewski, Bakker, Ederson, De Ketelaere, Krstovic, Scamacca, Vavassori. All. Palladino Arbitro: Perri Ammoniti: – Espulsi: – Recupero tempo: pt 1’ Gli aggiornamenti in diretta. 39’ – Gol della Fiorentina! Piccoli porta in vantaggio i viola con un sinistro che Sportiello non trattiene e finisce in porta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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