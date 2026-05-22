? LIVE! Fiorentina-Atalanta 0-0 tutti gli aggiornamenti in diretta

Alle ore 20:45 si è aperto il match tra Fiorentina e Atalanta, terminato con il punteggio di 0-0. La formazione di casa ha schierato Christensen tra i pali, con Dodò, Comuzzo, Rugani e Gosens in difesa. A centrocampo sono stati impiegati Fabbian, Mandragora e Brescianini, mentre in attacco sono scesi in campo Harrison, Piccoli e Gudmundsson. La formazione ospite ha invece adottato un modulo 4-3-3, senza modifiche rispetto alla formazione titolare annunciata.

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