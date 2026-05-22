? LIVE! Fiorentina-Atalanta 0-0 tutti gli aggiornamenti in diretta

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Alle ore 20:45 si è aperto il match tra Fiorentina e Atalanta, terminato con il punteggio di 0-0. La formazione di casa ha schierato Christensen tra i pali, con Dodò, Comuzzo, Rugani e Gosens in difesa. A centrocampo sono stati impiegati Fabbian, Mandragora e Brescianini, mentre in attacco sono scesi in campo Harrison, Piccoli e Gudmundsson. La formazione ospite ha invece adottato un modulo 4-3-3, senza modifiche rispetto alla formazione titolare annunciata.
Fiorentina (4-3-3): Christensen; Dodò, Comuzzo, Rugani, Gosens; Fabbian, Mandragora, Brescianini; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. A disp. De Gea, Lezzerini, Pongracic, Fortini, Fagioli, Ndour, Solomon, Braschi. All. Vanoli Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Musah; Samardzic, Kamaldeen; Raspadori. A disp. Carnesecchi, Rossi, Obric, Djimsiti, Kolasinac, Zalewski, Bakker, Zappacosta, Ederson, De Ketelaere, Krstovic, Scamacca, Vavassori. All. Palladino . 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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