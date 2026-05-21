Il West Ham ha evitato la retrocessione con una giornata di anticipo dopo aver perso contro Newcastle, la terza sconfitta consecutiva, e grazie alla sconfitta del Tottenham contro il Chelsea. La partita si è giocata domenica 24 maggio 2026 alle 17:00. Le formazioni ufficiali e le quote sono state rese note prima del match, mentre i pronostici indicano una possibile vittoria per il Leeds.

Il West Ham si è risparmiato l’onta della retrocessione con una giornata d’anticipo non per meriti propri, vista la sconfitta subita a Newcastle, la terza di fila, ma grazie alla sconfitta del Tottenham contro il Chelsea a metà settimana. Avrà comunque bisogno di un piccolo miracolo per evitare di giocare in Championship per la prima. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - West Ham-Leeds (domenica 24 maggio 2026 ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Agli Hammers serve un miracolo

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