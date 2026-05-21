West Ham-Leeds domenica 24 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici Agli Hammers serve un miracolo
Il West Ham ha evitato la retrocessione con una giornata di anticipo, nonostante la sconfitta contro Newcastle, la terza consecutiva, e grazie alla sconfitta del Tottenham contro il Chelsea. La partita si gioca domenica 24 maggio alle ore 17:00 contro Leeds. Le formazioni e le quote sono disponibili, ma ancora nessun pronostico ufficiale è stato annunciato.
Il West Ham si è risparmiato l’onta della retrocessione con una giornata d’anticipo non per meriti propri, vista la sconfitta subita a Newcastle, la terza di fila, ma grazie alla sconfitta del Tottenham contro il Chelsea a metà settimana. Avrà comunque bisogno di un piccolo miracolo per evitare di giocare in Championship per la prima. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
WEST HAM DOWN PERFECT STORM FOR CHERRIES - Cherries almost in Europe as Hammers near Championship
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Ko ya zata kasan a wasan ?arshe? Tottenham da West Ham za su yi gudun ceton tsira daga fa?awa religeshan. Tottenham dai tana gaba da tazarar maki 2 akan West Ham yayin da ake shiga wasan ?arshen.. West Ham za ta kar?i ba?uncin Leeds United y facebook
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Perché il West Ham si sta dando per vinto? reddit
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