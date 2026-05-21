West Ham-Leeds domenica 24 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici Agli Hammers serve un miracolo

Notizia in breve

Il West Ham ha evitato la retrocessione con una giornata di anticipo, nonostante la sconfitta contro Newcastle, la terza consecutiva, e grazie alla sconfitta del Tottenham contro il Chelsea. La partita si gioca domenica 24 maggio alle ore 17:00 contro Leeds. Le formazioni e le quote sono disponibili, ma ancora nessun pronostico ufficiale è stato annunciato.