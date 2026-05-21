Voli militari | 11 comuni si mobilitano contro i rumori e le vibrazioni

Dopo aver segnalato problemi legati ai rumori e alle vibrazioni causate dai voli militari, undici comuni si sono riuniti per affrontare la questione. I residenti si sono lamentati di danni alle abitazioni e di fastidi costanti, spingendo i sindaci a chiedere interventi per limitare i disturbi. Sono state presentate proposte concrete per ridurre i rumori, tra cui restrizioni sugli orari di volo e misure di riduzione delle vibrazioni. La discussione riguarda principalmente le modalità di tutela del patrimonio residenziale e della qualità della vita locale.

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? Punti chiave Come possono le vibrazioni degli aerei danneggiare le case dei residenti?. Quali sono le proposte concrete dei sindaci per ridurre i rumori?. Perché la pista di Grottaglie potrebbe favorire anche il traffico civile?. Chi dovrà monitorare le emissioni sonore con le centraline fonometriche?.? In Breve Undici comuni tra cui San Giorgio Jonico e Grottaglie firmano la petizione.. Richiesta di centraline fonometriche per monitorare i rumori nel territorio ionico.. Incontro al Maristaer di Grottaglie nel 2025 tra sindaco e Comandante.. Possibile riutilizzo civile dell'aeroporto Arlotta in vista dei Giochi del Mediterraneo.. I residenti del quadrilatero tra San Giorgio Jonico, Carosino, Monteiasi e Grottaglie segnalano un aumento dei disturbi acustici causati dai sorvoli militari a bassa quota che colpiscono il territorio ionico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Voli militari: 11 comuni si mobilitano contro i rumori e le vibrazioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Est Milano: 46 comuni si mobilitano con 52 eventi di pulizia? Cosa scoprirai Come cambierà il decoro urbano nei 46 comuni coinvolti? Chi riceverà il premio per il territorio più pulito? Come lavoreranno... Valcanneto: i comitati si mobilitano contro il nuovo piano TPL? Punti chiave Come cambieranno i collegamenti per le famiglie di Valcanneto nel 2026? Quali rischi concreti corre la mobilità locale con il nuovo...