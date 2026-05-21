Virologia Pregliasco Non esiste il rischio zero informare senza allarmismi

Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario di un importante ospedale milanese, ha ribadito che nel campo delle malattie infettive il concetto di rischio zero non esiste. In un’intervista rilasciata a un’agenzia di stampa, Pregliasco ha sottolineato l’importanza di fornire informazioni chiare e accurate senza creare allarmismi inutili. La sua posizione si inserisce nel dibattito sulla comunicazione scientifica e sulla gestione dei rischi legati alle emergenze sanitarie.

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