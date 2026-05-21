Viola il foglio di via da Frosinone | denunciato dalla polizia

Una persona già nota alle forze dell’ordine è stata denunciata dalla Polizia di Stato per aver violato il Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Frosinone. L’uomo, con numerosi precedenti di polizia, è stato fermato e contestualmente denunciato per inosservanza alle disposizioni di allontanamento. La denuncia è stata formalizzata dopo i controlli effettuati dalle forze dell’ordine sul territorio. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle modalità con cui è stata violata la misura.

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La Polizia di Stato ha denunciato un uomo, già noto alle forze dell’ordine e con numerosi precedenti di polizia, per inosservanza al Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Frosinone.Il controllo è avvenuto nella giornata di martedì scorso durante l’attività ordinaria di prevenzione e controllo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Frosinone, viola il foglio di via: denunciato Sullo stesso argomento Frosinone, viola il foglio di via: denunciato dalla polizia durante i controlli sul territorioLa Polizia di Stato di Frosinone ha denunciato un cittadino italiano con numerosi precedenti per inosservanza del Foglio di Via Obbligatorio dal... Il Codice Vivo - Un foglio personaggio completamente locale reddit Tokyo e Seul archiviano il passato per affrontare Trump e Xi insieme. Sembrava impossibile, ma la premier giapponese e il presidente sudcoreano hanno messo da parte il populismo per parlare di alleanza energetica. Di @giuliapompili x.com Ricercato, va in televisione: i carabinieri lo vedono e lo arrestanoVENEZIA - Ha ignorato il foglio di via, poi ha violato anche il divieto di avvicinamento. Si è deciso a mettere distanza tra sé e la sua compagna solo quando le misure preventive ... ilgazzettino.it Viola 11 volte il foglio di via e sfida gli agenti per parlare con il fratello in carcere per rapina: arrestatoPORDENONE - Undici violazioni al foglio di via che gli vieta il ritorno a Pordenone per i prossimi tre anni e tre episodi di resistenza nel giro di venti giorni. E tutto per poter parlare con il ... ilgazzettino.it