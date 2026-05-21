Viola il foglio di via da Frosinone | denunciato dalla polizia
Una persona già nota alle forze dell’ordine è stata denunciata dalla Polizia di Stato per aver violato il Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Frosinone. L’uomo, con numerosi precedenti di polizia, è stato fermato e contestualmente denunciato per inosservanza alle disposizioni di allontanamento. La denuncia è stata formalizzata dopo i controlli effettuati dalle forze dell’ordine sul territorio. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle modalità con cui è stata violata la misura.
La Polizia di Stato ha denunciato un uomo, già noto alle forze dell’ordine e con numerosi precedenti di polizia, per inosservanza al Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Frosinone.Il controllo è avvenuto nella giornata di martedì scorso durante l’attività ordinaria di prevenzione e controllo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Frosinone, viola il foglio di via: denunciato
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