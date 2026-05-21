VIDEO| Nasce il Pane del Parco | un prodotto che non è solo cibo ma biodiversità identità e valorizzazione del territorio

Da ilpescara.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I cereali li coltivano ad Abbateggio, nel cuore del Parco Nazionale della Maiella, e ora il pane che nasce da quella filiera corta diventa proprio il “Pane del Parco” riconoscibile da quel marchio che richiama un lupo, che è il simbolo del polmone verde abruzzese. Un progetto identitario, che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Paninazzo con la carnazza!

Video Paninazzo con la carnazza!

Sullo stesso argomento

Superstrada del Gargano, WWF Foggia: le tutele del Parco non sono “vincoli” da aggirare, ma l’unica vera garanzia per il futuro e lo sviluppo economico del territorioSuperstrada del Gargano, WWF Foggia: le tutele del Parco non sono "vincoli" da aggirare, ma l'unica vera garanzia per il futuro e lo sviluppo...

Paduli, turismo e valorizzazione del territorio: continua il lavoro del candidato sindaco Daniele BonavitaTempo di lettura: 2 minutiProsegue il lavoro programmatico di Daniele Bonavita, candidato sindaco di Paduli, impegnato nella costruzione di un...

pane del parco video nasce il paneNasce il 'Pane del Parco', dalla Maiella un simbolo autentico di biodiversità(ANSA) - PESCARA, 21 MAG - Sostegno alle aree montane interne come luoghi di agricoltura attiva, tutela ambientale e valorizzazione della biodiversità: è l'obiettivo con cui negli anni si è sviluppato ... msn.com

pane del parco video nasce il paneNASCE IL PANE DEL PARCO: DALLA MAIELLA UN SIMBOLO AUTENTICO DI TERRITORIO E DIVERSITA’PESCARA – Presentato, al Museo delle Genti d’Abruzzo a Pescara, il progetto Pane del Parco, iniziativa nata dalla collaborazione tra il Parco Nazionale della Maiella e Mercato del Pane, tra i fondat ... abruzzoweb.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web