VIDEO| Nasce il Pane del Parco | un prodotto che non è solo cibo ma biodiversità identità e valorizzazione del territorio

I cereali li coltivano ad Abbateggio, nel cuore del Parco Nazionale della Maiella, e ora il pane che nasce da quella filiera corta diventa proprio il “Pane del Parco” riconoscibile da quel marchio che richiama un lupo, che è il simbolo del polmone verde abruzzese. Un progetto identitario, che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Paninazzo con la carnazza!

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