Vi spiego perché Craxi parla ancora al presente Scrive Di Bartolo

Nel corso di una presentazione svoltasi a Palazzo Madama, si è ripercorsa la figura di Bettino Craxi, con riferimenti a un suo intervento ancora presente nel dibattito attuale. L'evento ha attirato l’attenzione di pubblico e media, concentrandosi su come la memoria dello statista continui a influenzare il discorso pubblico. La discussione ha coinvolto vari aspetti della sua attività politica, senza entrare nel merito di accuse o vicende giudiziarie. La presenza di riferimenti a Craxi ha sottolineato il ruolo ancora vivo nella memoria collettiva.

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La presentazione di Hammamet ricorda Bettino, nella prestigiosa cornice di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, ha rappresentato un momento importante non soltanto per ragioni di carattere editoriale, ma soprattutto nell’ottica di continuare ad alimentare il dibattito sulla figura di Bettino Craxi, a oltre un quarto di secolo dalla sua scomparsa. Il senso di questo lavoro nasce dall’esigenza di raccontare un Craxi diverso da quello spesso cristallizzato nella sola dimensione politica o giudiziaria. Attraverso le testimonianze raccolte ad Hammamet, con la preziosa collaborazione di Roberto Giuliano, Antonio Armini ed Ettore Minniti, si è cercato di mettere in luce l’ultimo Craxi: quello degli anni dell’esilio tunisino, mostrando aspetti privati, umani e in larga parte poco conosciuti dall’opinione pubblica italiana. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Vi spiego perché Craxi parla ancora al presente. Scrive Di Bartolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IL PRESAGIO DI CRAXI SUI MAGISTRATI, 1985 VANNO SUBITO CAMBIATE LE COSE Sullo stesso argomento Incidente e dimissioni, parla il sindaco: "Vi spiego perché non sono intervenuto prima"Dopo la notizia dell’incidente e le conseguenti dimissioni di Francesca Savini dal ruolo di assessore, sulla vicenda arriva anche il commento del... Vi spiego perché Craxi parla ancora al presente. Scrive Di BartoloLa presentazione di Hammamet ricorda Bettino, nella prestigiosa cornice di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, ha rappresentato un momento importante non soltanto per ragioni di caratter ... formiche.net