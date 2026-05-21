Vela il vento instabile annulla la quinta giornata agli Europei ILCA 7

Le condizioni meteorologiche a Kastela, in Croazia, hanno impedito lo svolgimento delle gare nella quinta giornata degli Europei di vela nelle classi ILCA 7 e ILCA 6. Le temperature e il vento instabile hanno reso impossibile la regolare programmazione delle prove, portando all’annullamento delle gare previste. La manifestazione si svolge questa settimana e vede partecipanti provenienti da diversi paesi europei. Finora, le giornate di regata sono state condizionate dal meteo avverso, che ha influenzato il calendario degli appuntamenti.

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Le condizioni meteorologiche si abbattano su Kastela, località della Croazia che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei 2026 di vela, classe ILCA 7 ed ILCA 6. Il quinto giorno di competizioni si è infatti concluso senza alcuna regata, a causa di un v ento instabile che non ha consentito il regolare svolgimento del programma. I protagonisti sono rimasti a terra fin dalla mattina, in un’attesa durata oltre tre ore e mezza. Alle 14:00 il Comitato di Regata ha provato a far partire la flotta ILCA 7, seguita poi dall’ILCA 6, all’interno della baia, vicina al porto turistico in modo da poter sfruttare un vento più riparato. In quel momento però le raffiche sono diventate ancora più forti, non lineari, aggravate da un sistema temporalesco che ha così reso impossibile la regata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela, il vento instabile annulla la quinta giornata agli Europei ILCA 7 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vela, Lorenzo Brando Chiavarini parte forte agli Europei ILCA. Cinque azzurri nella top15Dopo una domenica priva di azione a causa del vento instabile, va in archivio ufficialmente la prima vera giornata dei Campionati Europei Open ILCA... Vela: Chiavarini tiene botta nel primo giorno di Final Series agli Europei ILCA 7Va in archivio il primo giorno di Final Series sulle acque di Marina Kastela, località della Croazia teatro questo fine settimana dei Campionati... Vela, il vento instabile annulla la quinta giornata agli Europei ILCA 7Le condizioni meteorologiche si abbattano su Kastela, località della Croazia che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei 2026 di vela, classe ... oasport.it Vela, Lorenzo Brando Chiavarini parte forte agli Europei ILCA. Cinque azzurri nella top15Dopo una domenica priva di azione a causa del vento instabile, va in archivio ufficialmente la prima vera giornata dei Campionati Europei Open ILCA 2026, ... oasport.it