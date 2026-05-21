Valditara | La scuola resti aperta anche in estate per chi non ha alternative stanziati 300mln di euro

Il ministero dell’Istruzione ha annunciato la disponibilità di 300 milioni di euro per mantenere le scuole aperte anche durante l’estate, con l’obiettivo di offrire supporto a famiglie che non hanno alternative. La misura riguarda in particolare le aree dove le famiglie più fragili trovano difficile organizzare le vacanze dei figli o trovare altre soluzioni di assistenza. La decisione mira a garantire un punto di riferimento stabile e un luogo sicuro per i ragazzi anche nei mesi più caldi dell’anno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui