Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 21 maggio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Nella giornata di giovedì 21 maggio 2026, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, con le anticipazioni che circolano già da alcune ore. La puntata, trasmessa in diretta streaming, ha visto protagonisti sia i partecipanti del Trono Over che quelli del Trono Classico. Video e dettagli sulle dinamiche del programma sono disponibili online, mentre le anticipazioni forniscono un quadro delle interazioni tra i protagonisti.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 21 maggio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Michele e Brunella dividono lo studio. Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende dal trono di Ciro. Il tronista è pronto a fare la sua scelta: chi sarà tra Martina ed Elisa? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 21 maggio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. ore 14:45 – La puntata di oggi è dedicata alla sfilata del parterre femminile dal titolo “Ne vedrai delle belle”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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