Un’estate tra musica e autori Non solo jazz all’ombra della Rocca
Quest’estate si svolge un evento che unisce musica, teatro e arte, con performance che spaziano dal jazz alle rappresentazioni teatrali, in un luogo che richiama l’atmosfera di una rocca medievale. Oltre ai musicisti, partecipano attori, divulgatori e altri artisti, creando un programma vario e ricco di iniziative culturali. La manifestazione si svolge all’aperto, all’interno di spazi storici, attirando pubblico di diverse età e provenienze. Le serate sono dedicate a spettacoli e concerti che si susseguono senza interruzioni.
Dame e cavalieri, come si addice a una rocca. Ma anche, musicisti, attori, divulgatori e artisti a 360 gradi. Ieri è stato annunciato il ricco programma di eventi che la fortezza malatestiana di Cesena proporrà tra la fine di maggio e la fine di settembre. La firma è dell’associazione Jazzlife, che gestisce gli spazi dal 2021 e che, in collaborazione col Comune, si ripromette di intercettare pubblici diversi, valorizzando al tempo stesso il patrimonio storico della Rocca e rafforzando il dialogo con le realtà associative, culturali e produttive del territorio, in un’ottica di co-progettazione. Il cuore pulsante della proposta resta la musica... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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