Un’estate tra musica e autori Non solo jazz all’ombra della Rocca

Quest’estate si svolge un evento che unisce musica, teatro e arte, con performance che spaziano dal jazz alle rappresentazioni teatrali, in un luogo che richiama l’atmosfera di una rocca medievale. Oltre ai musicisti, partecipano attori, divulgatori e altri artisti, creando un programma vario e ricco di iniziative culturali. La manifestazione si svolge all’aperto, all’interno di spazi storici, attirando pubblico di diverse età e provenienze. Le serate sono dedicate a spettacoli e concerti che si susseguono senza interruzioni.

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