Da lunedì a venerdì, le puntate di Un Posto al Sole in onda tra il 25 e il 29 maggio offriranno una serie di sviluppi sorprendenti per i personaggi principali. Tra le trame previste, si segnalano le azioni di Palladini, deciso a mettere in atto qualsiasi strategia per non perdere Anna. La settimana si prospetta ricca di tensioni e decisioni che influenzeranno i rapporti tra i protagonisti, con situazioni che si evolveranno episodio dopo episodio.

Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dal 25 al 29 maggio promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo Alberto Palladini, pronto a tutto pur di non perdere Anna. Pronti a scoprire con noi le trame settimanali? Trame settimanali Un Posto al sole: Alberto pronto a tutto. Dopo aver parlato con Alberto, Rossella entra in crisi e non sa più come comportarsi con Gianluca. La giovane Graziani è combattuta tra senso di responsabilità e lealtà. Nel frattempo Palladini senior, spinto dai sentimenti che prova per Anna, è pronto a prendere una decisione importante. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Un posto al sole, anticipazioni dal 25 al 29 maggio: Palladini pronto a tutto per non perdere Anna

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