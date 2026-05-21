Un Posto al Sole 22 maggio 2026 Rossella affronta un dilemma etico
Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 maggio 2026, alle ore 20. 50 su Rai3, Rosa si trova a dover gestire le conseguenze di un incontro inaspettato con Pino. La tensione cresce quando Damiano e Manuel decidono di fare uno scherzo a Rosa, provocando una reazione inaspettata. Nel frattempo, Rossella si confronta con le sue emozioni legate ad Alberto e Serena vive un momento di ansia per la situazione complicata di Manuela. Un posto al sole: tensioni e scelte difficili nelle nuove puntate Rosa e Pino: un incontro che riaccende i sentimenti. Rosa ha recentemente rivisto Pino, e l’incontro ha riacceso in entrambi sentimenti di attrazione e legame. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Un posto al sole 6-10 aprile 2026: crisi tra Nunzio e Rossella, convivenza al limite
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E' dal 1992 che cerca un posto al sole: finalmente ha trovato la sua Dimensione. x.com
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Un Posto al Sole, cosa succede nelle prossime puntate: tutte le anticipazioni - Facebook facebook
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