Un Posto al Sole 22 maggio 2026 Rossella affronta un dilemma etico

Da anticipazionitv.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 maggio 2026, alle ore 20. 50 su Rai3, Rosa si trova a dover gestire le conseguenze di un incontro inaspettato con Pino. La tensione cresce quando Damiano e Manuel decidono di fare uno scherzo a Rosa, provocando una reazione inaspettata. Nel frattempo, Rossella si confronta con le sue emozioni legate ad Alberto e Serena vive un momento di ansia per la situazione complicata di Manuela. Un posto al sole: tensioni e scelte difficili nelle nuove puntate Rosa e Pino: un incontro che riaccende i sentimenti. Rosa ha recentemente rivisto Pino, e l’incontro ha riacceso in entrambi sentimenti di attrazione e legame. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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