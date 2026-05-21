Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 maggio 2026, alle ore 20. 50 su Rai3, Rosa si trova a dover gestire le conseguenze di un incontro inaspettato con Pino. La tensione cresce quando Damiano e Manuel decidono di fare uno scherzo a Rosa, provocando una reazione inaspettata. Nel frattempo, Rossella si confronta con le sue emozioni legate ad Alberto e Serena vive un momento di ansia per la situazione complicata di Manuela. Un posto al sole: tensioni e scelte difficili nelle nuove puntate Rosa e Pino: un incontro che riaccende i sentimenti. Rosa ha recentemente rivisto Pino, e l’incontro ha riacceso in entrambi sentimenti di attrazione e legame. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Un Posto al Sole 22 maggio 2026, Rossella affronta un dilemma etico

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Un posto al sole 6-10 aprile 2026: crisi tra Nunzio e Rossella, convivenza al limite

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