Un Nuovo Inizio con Megan Montaner da martedì su Canale 5

Da davidemaggio.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da martedì 26 maggio 2026, Canale 5 propone una nuova serie televisiva con Megan Montaner protagonista. L’attrice, nota per il suo ruolo in una serie precedente, interpreta nuovamente un personaggio femminile chiamato Maria Rodríguez. La serie andrà in onda in prima serata e vede la partecipazione di Montaner nel ruolo di una donna che attraversa momenti difficili. La produzione è stata annunciata come un nuovo inizio per l’attrice, che torna sul piccolo schermo dopo un periodo di assenza.

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Megan Montaner è pronta ad Un Nuovo Inizio su Canale 5. L’indimenticata protagonista de Il Segreto torna infatti, in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, a partire da martedì 26 maggio 2026 nei panni della sfortunata Maria Rodríguez. Riadattamento spagnolo de La Sposa, la serie di Rai1 con protagonista Serena Rossi trasmessa nel 2022, la prima stagione di Entre Tierras è composta da dieci episodi, già disponibili su Netflix, ed è stata rinnovata in Spagna per una seconda stagione, che ha preso il via negli scorsi mesi. Al centro della narrazione, ambientata in terra iberica negli anni ’60, c’è proprio Maria, il personaggio interpretato dalla Montaner. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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