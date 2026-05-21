Treviglio molestie e atti vandalici in stazione | il Pd fa pressing sulla sicurezza

A Treviglio, la questione della sicurezza in stazione è tornata al centro del dibattito dopo i recenti episodi di molestie e atti vandalici che si sono verificati nella zona. La capogruppo del Partito Democratico locale aveva già chiesto, alcune settimane fa, l’istituzione di corsi di autodifesa rivolti alle donne. Ora, il partito insiste sulla necessità di interventi concreti per migliorare la situazione, rafforzando le misure di sicurezza e prevenzione nella zona.

Treviglio. Dopo la richiesta avanzata nelle scorse settimane dalla capogruppo del Pd Matilde Tura per l’istituzione di corsi di autodifesa dedicati alle donne, il Partito Democratico trevigliese torna a spingere sul tema sicurezza. Questa volta, attraverso un’interrogazione presentata dal consigliere comunale Erik Molteni e sottoscritta anche da Tura, Mariagrazia Morini, Laura Rossoni, Federico De Ponti e Gianluca Pignatelli. Nel documento vengono richiamati i recenti episodi avvenuti alla stazione centrale di Treviglio, tra vandalismi e aggressioni sessuali, definiti “gravi e reiterati episodi” che pongono “questioni di sicurezza urbana, ordine pubblico, pianificazione territoriale e vigilanza privata”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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