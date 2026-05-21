Tragico incidente in autostrada morte atroce tra le lamiere Soccorsi in azione tratto chiuso

Un incidente grave si è verificato questa mattina su un tratto autostradale, provocando la morte di una persona. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso, che hanno estratto i feriti dalle lamiere e prestato assistenza. La carreggiata è stata immediatamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La situazione ha generato disagi e lunghe code sulla strada.

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