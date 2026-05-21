Alle ore 17:30 del 21 maggio 2026, nel Lazio si registrano ancora code sulla via Aurelia, in particolare tra Torrimpietra e altre zone limitrofe. La circolazione risulta rallentata in diverse tratte della strada, creando disagi per gli automobilisti in transito. Non sono stati segnalati incidenti o interventi straordinari nelle ultime ore. La situazione del traffico viene monitorata costantemente per fornire aggiornamenti in tempo reale.

luce verde Lazio Buon pomeriggio ci sono ancora a residue code sulla via Aurelia 3 Torrimpietra e Ladispoli in direzione di Civitavecchia dove si è riversato tutto il traffico è uscito dalla autostrada A12 a seguito del blocco causato da un precedente incidente a Roma invece troviamo cose per un incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Nomentana e il bivio per l' Aquila incidente Concorde anche sulla carreggiata esterna tra la via del mare e l'abbia in provincia di Latina si rallenta lungo la via Pontina tra il bivio per Ardea e Aprilia direzione terrà proseguono Intanto i lavori sulla via Flaminia e si transita su. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 21-05-2026 ore 17:30

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