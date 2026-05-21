Torna la Bicisgrana una pedalata gustosa in mezzo a natura storia e sapore
Torna anche nel 2026 l’appuntamento con "La Bicisgrana", seconda edizione della pedalata nel Mugello con degustazioni e mangiata finale, che si svolgerà domenica 7 giugno con partenza prevista alle 8 dall’area del Parco Antonio Berti. Un evento imperdibile per gli amanti della bicicletta e della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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