A Tigliole si è registrato il tutto esaurito per la decima edizione dell’evento, con 1200 camminatori pronti a esplorare i sentieri nei boschi. I partecipanti potranno scegliere tra percorsi di diversa lunghezza, che vanno da 5 a 42 chilometri. La gestione di un numero così elevato di persone in una sola giornata rappresenta una sfida per i comuni coinvolti, che si preparano a coordinare il flusso dei partecipanti per garantire la sicurezza e il buon svolgimento dell’evento.

?? Punti chiave Quali percorsi permettono di scegliere tra 5 e 42 chilometri? Come faranno i comuni a gestire 1200 persone contemporaneamente? Dove si svolgerà il pranzo per rifocillarsi dopo la camminata? Perché questo evento è diventato un modello di turismo sostenibile??? In Breve Percorsi variabili tra 5 e 42 chilometri con partenze dalle 7 alle 10:30. Pranzo del Camminatore presso la Chiesa Romanica di San Lorenzo tra le 12 e le 16:30. Sei punti di ristoro lungo i sentieri per supportare i p . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tigliole, sold out per la decima edizione: 1200 camminatori nei boschi

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