Thiago Motta è al centro di un interesse da parte del Benfica, che sta valutando un possibile sostituto per l’attuale allenatore, recentemente esonerato dalla sua squadra italiana. L’ex calciatore, che ha terminato la sua esperienza con la Juventus lo scorso anno, potrebbe tornare a guidare una squadra in un campionato straniero. Attualmente non ci sono notizie ufficiali, ma il club portoghese sta analizzando le opzioni disponibili sul mercato.

Thiago Motta potrebbe presto tornare in panchina con l’allenatore, esonerato dalla Juventus lo scorso anno, che potrebbe ripartire dall’estero. Spunta il nome di Thiago Motta per il Benfica (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione il Benfica avrebbe messo nel mirino l’ex allenatore di Juventus e Bologna con Thiago Motta che potrebbe andare a prendere il posto di Mourinho, suo ex tecnico ai tempi dell’Inter. Il classe 1982 è pronto a tornare su una panchina e il club portoghese starebbe valutando anche il suo profilo per il prossimo campionato con José Mourinho che appare sempre più vicino dal tornare al Real Madrid. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Thiago Motta nel mirino del Benfica, idea per il dopo Mourinho | CM

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Thiago Motta nel mirino della Fiorentina, i viola puntano sull’ex Juventus | CMThiago Motta potrebbe tornare ad allenare in vista della prossima stagione con l’italo-brasiliano, ancora sotto contratto con la Juventus, che...

Thiago Motta per la panchina dell’Atalanta, nuova ipotesi per i bergamaschi | CMThiago Motta potrebbe tornare in panchina in vista della prossima stagione con l’allenatore italo-brasiliano che sarebbe finito nel mirino di un club...

La #Lazio ha messo nel mirino #ThiagoMotta per il dopo #Sarri. Il profilo del tecnico piace per idee moderne, personalità e capacità di valorizzare i giovani. La società biancoceleste valuta con attenzione: Motta rappresenterebbe una scelta di continuità # x.com

Spalletti ha la stessa media punti di Tudor. E poco sopra Thiago MottaLuciano Spalletti sembra avere un grandissimo merito, almeno fino alla partita di ieri. Quello di mantenere calma una piazza con tantissimi sconquassi. Da Thiago Motta a Igor Tudor, nessuno ha avuto u ... tuttojuve.com

Thiago Motta per la panchina dell’Atalanta, nuova ipotesi per i bergamaschi | CMThiago Motta nome caldo per l'Atalanta nel caso in cui Cristian Giuntoli dovesse diventare il nuovo direttore sportivo dei bergamaschi ... calciomercato.it