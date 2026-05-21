Questa mattina alle 5.51 un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l’area dei Campi Flegrei, con una percezione netta in tutta la zona napoletana. Il sisma ha causato timori tra la popolazione e ha portato alla richiesta di supporto da parte del sindaco di Bacoli, che ha chiesto al governo un aiuto per stabilizzare i tecnici coinvolti nelle operazioni di monitoraggio e sicurezza. Non si registrano al momento danni gravi o feriti.

Un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito i Campi Flegrei alle 5.51 di questa mattina, avvertito distintamente in tutta l’area napoletana. Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha fatto un bilancio dei danni sul suo territorio: “Abbiamo danni al belvedere di Baia, danni all’ospedale di comunità, sui costoni di Bacoli, abbiamo visto sia a Baia che a Miseno la presenza di fessure importanti e notiamo cedimenti di intonaci sia della parte esterna che interna delle abitazioni. Abbiamo al momento circa 40 segnalazioni da parte dei cittadini e le stiamo controllando tutte. Danni a persone non ce ne sono, si riscontrano però danni a cose un po’ in tutti i fabbricati pubblici e privati del territorio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Terremoto Campi Flegrei, il sindaco di Bacoli: “Governo ci aiuti a stabilizzare i tecnici”

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Terremoto ai Campi Flegrei, a Bacoli crollati intonaci nel centro storico

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