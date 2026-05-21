Terremoto ai Campi Flegrei il racconto dei residenti | Scossa forte e intensa ricordava quella dell?80

Nelle ultime ore, i residenti dei Campi Flegrei hanno avvertito una scossa forte e prolungata che ha ricordato il terremoto del 1980. La terra ha tremato con un boato assordante seguito da un sussulto durato diversi secondi. Le testimonianze parlano di un movimento nitido e intenso, che ha causato preoccupazione tra la popolazione. Nessun danno segnalato finora, ma la sensazione di un evento che ha riacceso la memoria di un passato sismico importante.

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Uno scossone assordante, poi il sussulto prolungato. È la terra che torna a tremare, portando la paura tra i residenti, con una scossa definita da tutti «nitida, intensa, lunghissima», superiore a quella di esattamente due anni fa e, per qualcuno, persino più violenta di quelle del periodo nero del 1980. Il bilancio fortunatamente non registra feriti, ma la ferita psicologica e i danni alle strutture pesano come macigni, come racconta Ivana Zaino: «Purtroppo, il fenomeno sismico, qui ai Campi Flegrei, sembra non arrestarsi. Dopo periodi di “stasi” in cui sembra esserci una parvenza di normalità e tranquillità, queste scosse di entità più elevata fanno sempre ritornare un senso di sconcerto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Terremoto ai Campi Flegrei, il racconto dei residenti: «Scossa forte e intensa, ricordava quella dell?80» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Terremoti ai Campi Flegrei: la scossa piu forte di magnitudo 3.3 Sullo stesso argomento Leggi anche: Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa di magnitudo 4.4 Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei, scuole chiuse a BacoliTempo di lettura: 2 minutiUna forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l’alba, alle 5. Sisma di magnitudo 4.4 ai #CampiFlegrei, il sindaco di #Bacoli: la scossa più importante degli ultimi tre anni. Danni e paura - #terremoto x.com Terremoto, scossa magnitudo 4.4 a Campi Flegrei avvertita in tutti i quartieri di Napoli reddit Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.4. Scuole chiuse a Bacoli, Bagnoli e PozzuoliUn terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato ai Campi Flegrei. La scossa è stata avvertita questa mattina alle 5.50 con epicentro localizzato in mare nel ... lapresse.it Terremoto all’alba ai Campi Flegrei, a Napoli torna la pauraLa scossa è stata avvertita nei quartieri occidentali di Napoli e nei Comuni circostanti. Scuole chiuse in diverse località della zona ... oggi.it