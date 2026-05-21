Dopo diversi giorni di attività sismica, lo sciame che ha interessato l’area dei Campi Flegrei si è concluso. Durante questo periodo sono stati registrati complessivamente dodici eventi sismici, con una magnitudine massima di 4.4. Le scosse sono state percepite in diverse zone della regione, causando timori tra la popolazione e attivando le procedure di emergenza. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti sulla sicurezza della zona.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 21 maggio 2026 è una data che rimarrà impressa nella memoria dei residenti di Napoli e dei Campi Flegrei. A partire dalle prime ore della mattina, un intenso sciame sismico ha colpito la zona, culminando in una scossa di magnitudo 4.4. Questa scossa è stata avvertita non solo nei comuni circostanti, ma anche in diverse aree di Napoli, generando preoccupazione tra la popolazione. Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha rilasciato una nota ufficiale in cui l’Osservatorio Vesuviano comunica che lo sciame sismico è iniziato alle ore locali 05:50. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Terremoto a Napoli: sciame sismico concluso, registrati 12 eventi sismici di magnitudine 4.4.

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TERREMOTO FORTISSIMA SCOSSA NEL SUD ITALIA: REGISTRATA MAGNITUDO DI 5.9

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