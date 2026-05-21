Terremoto 4,4 il Comune di Pozzuoli chiude le scuole non si registrano danni
Dopo una scossa di terremoto di magnitudo 4,4 avvertita in modo intenso in molte zone della città di Napoli, il Comune di Pozzuoli ha deciso di sospendere le attività scolastiche. La decisione è stata presa per consentire le verifiche strutturali negli edifici scolastici, ancora in corso. Al momento, non sono stati segnalati danni a persone o proprietà. La popolazione ha riferito di aver percepito chiaramente il movimento tellurico, mentre le autorità monitorano la situazione.
Dopo la lunga e forte scossa di terremoto, distintamente avvertita in gran parte della città di Napoli e segnalata da tantissimi utenti sui social, il Comune di Pozzuoli ha deciso di tenere le scuole chiuse, in attesa delle verifiche.Diverse le chiamate alla centrale operativa dei Vigili del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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