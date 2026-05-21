Terra dei Fuochi protocollo d' intesa tra Consorzio di Bonifica e Libera

Da casertanews.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato siglato un protocollo d'intesa tra il Consorzio di Bonifica e un'organizzazione impegnata nella tutela civile, con l’obiettivo di promuovere iniziative a favore della legalità e della trasparenza amministrativa. L’accordo mira anche a rafforzare il coinvolgimento della comunità locale e a sviluppare pratiche di cittadinanza attiva per la tutela del territorio. La collaborazione si inserisce nel contesto delle attività di contrasto ai fenomeni di illegalità ambientale e di sensibilizzazione sui temi della legalità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Promuovere la cultura della legalità, rafforzare la trasparenza amministrativa e costruire un modello di cittadinanza attiva per la tutela del territorio. Con questi obiettivi il Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno e Libera hanno sottoscritto, presso la sede del Consorzio di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Terra dei Fuochi, protocollo di intesa tra province e commissario per rimuovere rifiuti dalle stradeFirmato un accordo di collaborazione tra sei soggetti istituzionali per affrontare il problema dei rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali...

Legalità e trasparenza, protocollo d'intesa tra il Consorzio di Bacino e l'associazione LiberaIl Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno e l’associazione Libera sottoscriveranno domani (giovedì 21 maggio), alle ore 11, presso...

consorzio di bonifica terra dei fuochi protocolloLa Terra dei Fuochi aspetta Papa Leone con la stessa rabbia di vent’anni fa: bonifiche mai arrivate, gli sversamenti continuanoIl 23 maggio il Pontefice sarà ad Acerra, dove incontrerà le mamme che lottano da vent'anni: il piano di bonifica presentato dall'Italia all'Europa prevede ... fanpage.it

consorzio di bonifica terra dei fuochi protocolloTerra dei Fuochi, cabina di regia significativo rafforzamento azione interforzeROMA - Si è svolta oggi a Palazzo Chigi la decima riunione della cabina di regia dedicata alle attività di contrasto alla gestione illecita dei rifiuti, alla bonifica e al recupero dei territori inqui ... laprovinciacr.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web