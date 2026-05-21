Terra dei Fuochi protocollo d' intesa tra Consorzio di Bonifica e Libera
È stato siglato un protocollo d'intesa tra il Consorzio di Bonifica e un'organizzazione impegnata nella tutela civile, con l’obiettivo di promuovere iniziative a favore della legalità e della trasparenza amministrativa. L’accordo mira anche a rafforzare il coinvolgimento della comunità locale e a sviluppare pratiche di cittadinanza attiva per la tutela del territorio. La collaborazione si inserisce nel contesto delle attività di contrasto ai fenomeni di illegalità ambientale e di sensibilizzazione sui temi della legalità.
Promuovere la cultura della legalità, rafforzare la trasparenza amministrativa e costruire un modello di cittadinanza attiva per la tutela del territorio. Con questi obiettivi il Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno e Libera hanno sottoscritto, presso la sede del Consorzio di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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