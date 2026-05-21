Tassoni sceglie Napoli per la sua nuova era | eventi mocktail e cultura urbana tingono la città di giallo | VIDEO
Tassoni ha annunciato l’apertura di una nuova fase con un evento a Napoli, città che da sempre si distingue per il suo carattere unico. La presentazione ha coinvolto diverse iniziative, tra cui momenti dedicati ai mocktail e alla cultura urbana. La scelta di Napoli come sede si inserisce in un contesto in cui il colore giallo è presente in molti aspetti della vita quotidiana, dai vicoli storici alle luminarie religiose, fino alle bottigliette di Cedrata Tassoni consumate nei bar locali.
C’è un colore che attraversa Napoli da sempre. È quello del tufo che illumina i vicoli, del sole che cade sulle facciate del centro storico, delle luminarie dedicate a San Gennaro e delle bottigliette di Cedrata Tassoni consumate nei bar cittadini da generazioni. È da qui che parte ‘Tassoni, il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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