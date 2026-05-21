Tassoni sceglie Napoli per la sua nuova era | eventi mocktail e cultura urbana tingono la città di giallo | VIDEO

Tassoni ha annunciato l’apertura di una nuova fase con un evento a Napoli, città che da sempre si distingue per il suo carattere unico. La presentazione ha coinvolto diverse iniziative, tra cui momenti dedicati ai mocktail e alla cultura urbana. La scelta di Napoli come sede si inserisce in un contesto in cui il colore giallo è presente in molti aspetti della vita quotidiana, dai vicoli storici alle luminarie religiose, fino alle bottigliette di Cedrata Tassoni consumate nei bar locali.

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