L’arrivo di Un Nuovo Inizio il prossimo martedì non è una casualità. La serie con protagonista Megan Montaner debutta in tutta fretta nel prime time di Canale 5 per un motivo molto semplice: salta Super Karaoke. Lo show musicale in due puntate, condotto da Michelle Hunziker e registrato nella stessa location di Ferrara di Battiti Live Spring, non andrà in onda come previsto da mercoledì 27 maggio. Super Karaoke scappa infatti dalle repliche de Il Commissario Montalbano, che stanno ottenendo un buon successo di pubblico e che, la prossima settimana, si sposteranno proprio al mercoledì ( La pista di sabbia ), lasciando il martedì al film di Leonardo Pieraccioni Pare parecchio Parigi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Super Karaoke slitta e scappa da Montalbano

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