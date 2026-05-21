Sto bene sono andata via volontariamente la 46enne scomparsa da Capo d' Orlando rassicura i parenti

Da messinatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 46 anni, scomparsa da Capo d'Orlando lo scorso 7 maggio dopo aver lasciato il lavoro prima del solito, ha contattato i propri familiari per rassicurarli. La sua scomparsa aveva generato preoccupazione tra amici e parenti, ma ora è stata confermata la sua condizione di salute e il fatto che si sia allontanata volontariamente. Le ricerche erano state avviate subito dopo la sua assenza, e la donna ha comunicato di essere in buone condizioni.

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Lieto fine nelle ricerche della 46enne che lo scorso 7 maggio aveva fatto perdere le proprie tracce dopo essere uscita in anticipo dal lavoro. La donna è stata rintracciata dai carabinieri dopo giorni di ricerche, partite con la denuncia di scomparsa presentata dal compagno. La 46enne ha detto di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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