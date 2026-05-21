Sto bene sono andata via volontariamente la 46enne scomparsa da Capo d' Orlando rassicura i parenti
Una donna di 46 anni, scomparsa da Capo d'Orlando lo scorso 7 maggio dopo aver lasciato il lavoro prima del solito, ha contattato i propri familiari per rassicurarli. La sua scomparsa aveva generato preoccupazione tra amici e parenti, ma ora è stata confermata la sua condizione di salute e il fatto che si sia allontanata volontariamente. Le ricerche erano state avviate subito dopo la sua assenza, e la donna ha comunicato di essere in buone condizioni.
Lieto fine nelle ricerche della 46enne che lo scorso 7 maggio aveva fatto perdere le proprie tracce dopo essere uscita in anticipo dal lavoro. La donna è stata rintracciata dai carabinieri dopo giorni di ricerche, partite con la denuncia di scomparsa presentata dal compagno. La 46enne ha detto di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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La verità sta nel mezzo, Lautaro costa veramente tanto, non ha più 20 anni e ha uno stipendio non banale. Penso che in questi anni non siano mai esistite offerte adeguate, altrimenti sia lui che l'Inter ci avrebbero pensato. È andata bene così x.com