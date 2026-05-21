Stadio Sinigaglia manca da abbattere solo l' ultimo pezzo della curva lariana

I lavori di demolizione allo Stadio Sinigaglia sono in corso da diversi giorni e riguardano principalmente la curva dei tifosi lariana. Attualmente, manca solo l'ultima sezione da abbattere prima di completare l'intervento. La nuova struttura in cemento armato prevista dal progetto sostituirà l'area demolita, con i costi che saranno coperti interamente dal Comune. La rimozione della curva rappresenta l'ultima fase di un intervento più ampio di riqualificazione dello stadio.

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Iniziati nei giorni scorsi, i lavori preseguono incessanti allo Stadio Sinigaglia per abbattere tutta la curva dei tifosi lariani che verrà poi sostituita, come da progetto, da una struttura in cemento armato i cui costi saranno interamente sostenuti, per la gioia di Palazzo Cernezzi, dalla. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mentre il nuovo stadio divide, il vecchio Sinigaglia rinasce: curva dopo curvaMentre il Como ha già messo in cassaforte l'Europa League, con la Champions che a una sola giornata dalla fine del campionato appare un sogno... Cambia lo stadio, la curva non c’è piùUn tubo dopo l’altro si completa lo smontaggio della storica casa del tifo azzurro. Il 3 giugno scatta la seconda fase dell’intervento, quando il manto erboso sarà rimosso per essere allargato ... laprovinciadicomo.it Stadio, gli scavatori smontano i tubolari. Svolta civica: Chiediamo trasparenzaAvanti tutta. Anche oggi i lavori per la ristrutturazione della nuova curva dello stadio Sinigaglia proseguono senza sosta, con due scavatori in azione per lo smontaggio dei tubolari. Intanto la lista ... laprovinciadicomo.it