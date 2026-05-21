Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 21 maggio 2026. Splendida Appendice. Questo il nome prescelto per la puntata di oggi, 21 maggio 2026. Una puntata con il meglio di questa edizione del programma. Non ci saranno quindi nuovi ospiti in studio, ma verranno riproposti i momenti migliori delle varie puntate. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 21 maggio 2026

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La mia intervista a Splendida Cornice con Geppi Cucciari e Alessandro Gassman

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