L’attaccante dello Spezia, noto per la sua capacità di segnare con rovesciate spettacolari, ha lasciato il club per trasferirsi in Turchia. La cessione avviene in un momento in cui si discute del risparmio sui costi e delle strategie di mercato del club, anche se i dettagli delle motivazioni tecniche alla base della decisione non sono stati resi pubblici. La sua partenza apre nuovi scenari per la squadra e il suo futuro in campionato.

? Domande chiave Come influirà il risparmio sull'ingaggio sulla prossima strategia di mercato?. Quali sono stati i motivi tecnici dietro la scelta del club?. Perché il Karagumruk ha deciso di riscattarlo dopo solo otto presenze?. Chi potrà sostituire il talento napoletano nel reparto offensivo bianco nero?.? In Breve Bilancio finale di 124 presenze e 29 reti totali per il napoletano. Cessione garantisce risparmio ingaggi e incasso inferiore ai centomila euro. Il Karagumruk assicura il giocatore per le prossime due stagioni sportive. Contributo decisivo con Thiago Motta per 8 reti e 6 assist. Daniele Verde lascia definitivamente lo Spezia dopo sei anni di storia bianca, con il trasferimento al Karagumruk che sancisce la fine dell’era del fantasista napoletano tra le mura di Via Melara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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