Spettacolo e sport il lavoro cresce ma è fragile | retribuzioni basse e carriere precarie
Il settore dello spettacolo e dello sport registra un aumento delle opportunità di lavoro, ma questa crescita non si traduce automaticamente in stabilità o condizioni salariali soddisfacenti. Le retribuzioni restano basse e le carriere sono spesso caratterizzate da contratti precari, evidenziando una situazione di vulnerabilità per molti lavoratori. Nonostante i numeri positivi, le difficoltà strutturali rimangono evidenti, rendendo complesso il quadro occupazionale in due ambiti che contribuiscono in modo significativo alla vita culturale e sociale del paese.
Roma, 21 maggio 2026 – Il lavoro nello spettacolo e nello sport continua a crescere, ma dentro numeri positivi resta evidente la fragilità strutturale di due mondi fondamentali per l’economia culturale e sociale del Paese. Nel 2025 i lavoratori dello spettacolo con almeno una giornata retribuita nell’anno sono stati 368.192, in aumento del 2,7% rispetto al 2024. Crescono anche la retribuzione media annua, arrivata a 11.790 euro, e le giornate medie retribuite, pari a 99. Ma proprio questi due ultimi dati raccontano il nodo principale: più occupazione, sì, ma ancora segnata da discontinuità, stagionalità e redditi molto distanti da una piena stabilità professionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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