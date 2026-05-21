Spaccio nei campi in zona Costellazioni 19enne in fuga bloccato nel canale

Durante un normale servizio di pattuglia nei campi vicino alla zona delle Costellazioni, un giovane di 19 anni è stato fermato mentre cercava di scappare. Alla vista delle forze dell’ordine, ha tentato di allontanarsi, ma è stato bloccato in un canale vicino. L’intervento ha portato all’arresto, che sembra essere collegato a un’attività di spaccio nella stessa area. La scena si è verificata nel corso di un pomeriggio di controlli di routine.

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Un pomeriggio di ordinari controlli si è trasformato in un movimentato arresto nella zona delle Costellazioni. Ieri, 20 maggio 2026, intorno alle ore 15.00, gli agenti della Polizia di Stato hanno stretto le manette ai polsi di un 19enne di origini tunisine, accusato di detenzione ai fini di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Spaccio nei campi lombardi, arrestati 2 giovani: uno è salernitanoTra il giugno 2024 e l'ottobre 2025, almeno in due avrebbero gestito una vera e propria piazza di spaccio itinerante nelle aree agricole intorno a... Cocaina nascosta nei campi incolti e pronta allo spaccio: due arrestiCASCINA – Da qualche giorno la polizia di Pisa aveva notato un viavai sospetto di persone in una zona rurale di Cascina, nella frazione di Navacchio. Inseguimento a Casalbuttano: spacciatori fuggono nei campi, bloccati dai carabinieriUna normale operazione di controllo del territorio si è trasformata in un movimentato inseguimento, conclusosi con l’arresto di due ... cremonaoggi.it Spaccio in mezzo ai campi di mais. Individuata la banda di ambulantiUna banda di ambulanti della droga, che piazzava il proprio banchetto per lo spaccio in mezzo a campi di mais o alla vegetazione fitta alle porte della città. I carabinieri di Cremona lunedì mattina ... ilgiorno.it